شكرا لقرائتكم خبر عن كشف النقاب عن ’’حقائق مزعجة’’ وجرائم ’’استغلال’’ رخيصة في حادثة هروب الأميرة ’’هيا بنت الحسين’’... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أزاحت تقارير بريطانية الستار عن تفاصيل جديدة وكشفت النقاب عن حادثة هروب الاميرة هيا بنت الحسين من منزل زوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي .

وذكرت جريدة جنوب الصين الصباحية أنَّ الاميرة هيا الحسين التي تختبئ في لندن قد فرت إلى أوروبا الشهر الماضي بعد علمها بالتفاصيل المتعلقة برجوع الأميرة لطيفة قسرا إلى دبي، مشيرة –الصحيفة نقلاً عن تقارير بريطانية - إلى أنَّ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد طلب طلاق الاميرة هيا بنت الحسين، كما طلب حضانة طفليه منها الشيخ زايد سبعة أعوام والشيخة لطيفة احدى عشرة سنة.

وذكرت الصحيفة أنَّ الأميرة هيا (الزوجة السادسة لحاكم دبي) تستعد لخوض معركة قانونية مع زوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قضية يبدو أنها مرتبطة بالاختفاء الغامض للأميرة لطيفة ابنة محمد بن راشد من زوجة الثانية، وفقا لتقارير وسائل الاعلام البريطانية.ومن المقرر أنْ تعقد جلسة في 30 يوليو في محكمة العدل الملكية البريطانية، حسبما أفادت تقارير بريطانية وفقاً لما أوردته صحيفة جنوب الصين.وقالت مصادر قريبة من الأميرة هيا لبي بي سي إنها اكتشفت حقائق "مزعجة" حول محاولة الأميرة لطيفة الفرار من دبي وتعرضها لمزيد من العداء والضغط من أفراد عائلة الشيخ محمد الممتدة.

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وقالت المصادر: إن الأميرة لم تعد تشعر بالأمان وهربت إلى ألمانيا قبل الانتقال إلى بريطانيا، بسبب المعاملة القاسية للأميرة لطيفةفي السياق، رفض مسؤولون من الإمارات العربية المتحدة في لندن التعليق على قضية هروب الاميرة هيا.وتعرضت الأميرة هيا لانتقادات سابقة من قبل جماعات حقوق الإنسان بعد أن دعت الرئيسة الايرلندية السابقة ماري روبنسون المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لزيارة دبي، والتأكد من معاملة الأميرة لطيفة معاملة حسنة.

وفي التفاصيل، قامت الأميرة هيا بتشجيع صديقتهاالرئيسة الأيرلندية السابقة،ماري روبنسون لزيارة دبي في ديسمبر، حيث ظهرت في صورة مع الشيخة لطيفة والتي وصفت بالفتاة المضطربة والقابلة للاستغلال وتتلقى عناية طبية ودعما من العائلة.ويرى ناشطون أن لطيفة بدت ذاهلة وكأنها تحت تأثير مخدر.

ونفت روبنسون صداقتها مع العائلة الحاكمة في دبي “لم أكن أبدا صديقة باستثناء الأميرة هيا، صديقة والتي لا تزال صديقتي”ويقول أصدقاء الأميرة هيا إنها قررت مغادرة دبي بعد ظهور حقائق ضايقتها عن الأميرة لطيفة.وظلت مجمل القصة سرا باستثناء شريط تركته لطيفة وتحدثت فيه عن غياب الحرية والاختيار والعنف المنزلي الذي عانت منه بناء على أوامر من والدها.

وحاولت الأميرة التغطية على قصة الشيخة لطيفة ولكن الطريقة لم تكن مرتبة عندما ظهرت الشيخة في صورة مع رئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنسون، وانتقدت الأخيرة على مشاركتها فيما نظر إليها خدعة علاقات عامة نيابة عن دبي.وتعرضت الأميرة لنقد، حيث كتبت عدة منظمات غير حكومية إلى الأمم المتحدة مشتكية عما رأت فيه تضاربا للمصالح خاصة أن الأميرة هي سفيرة نوايا حسنة في المنظمة الدولية.

ويبدو أن الأميرة تعاملت مع النقد بجدية، وليس الموجه لها بل لزوجها.ففي 5 كانون الثاني (يناير) قالت في مقابلة إنها ستتوقف عن الدفاع عنه لو ثبت أن قصة الشيخة لطيفة ليست صحيحة. وبعد المقابلة لم تعد تظهر في المناسبات العامة ولم تكن ناشطة على وسائل التواصل منذ شهر شباط/ فبراير، وغابت عن سباق الخيول في أسكوت الشهر الماضي.

وبحسب مجلة فوربس Forbes فإن الشيخ محمد بن راشد يتمتع بثروة تقدر بنحو 4 مليارات دولار أمريكي، مما يجعله أحد أغنى أفراد العائلة المالكة في العالم. وذكرت الصحيفة أن محمد بن راشد شخصية بارزة في سباقات الخيل الدولية وتربية الخيول ويمتلك ويدير مزرعتين لسباق الخيول في ولاية كنتاكي الأمريكية، وله من الابناء 30 طفلاً من زوجاته الست.