الأرصاد تحذر من هطول أمطار رعدية على مرتفعات ساحل حضرموت

حذرت غرفة الأرصاد والانذار المبكر بمحافظة حضرموت شرقي اليمن من هطول أمطار رعدية على مرتفعات ساحل حضرموت.



وقالت غرفة الأرصاد في بيان لها حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه" بأن امتداد اخدود جوي بارد قادما من الهند بطبقات الجو الوسطى يتسبب بنشوء سحب ركامية رعدية متوسطة إلى متفاوتة الغزارة ببعض المناطق خصوصا الهضاب الجنوبية والأودية ومرتفعات ساحل حضرموت وأريافها امتداداً الى مدن ساحل حضرموت" .



وأوضحت بأنه سيستمر لعدة أيام، وسيبدأ من مساء الأثنين إلى مساء الأربعاء من الأسبوع الجاري، بينما ستبلغ ذروته من مساء الخميس الى يوم السبت" .



ونبهت من التأثيرات المتوقعة والمخاطر وذلك بأخذ الحيطة والحذر من آثارها المترتبة على ذلك من هبوب عواصف رعدية وخطر الصواعق، ونشاط للرياح الهابطة واثارة الغبار والاتربة".



ولفتت إلى الحذر من تدني الرؤية الأفقية اثناء هطول الأمطار وتدفق السيول من الأودية والشعاب وتقطع الطرقات.

