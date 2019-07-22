إب: عصابة تقطع حوثية تسطو على شاجنة زيوت في يريم

تشهد مدينة يريم، شمال محافظة إب، عمليات تقطع وسطو مسلح من قبل عصابة حوثية، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسلطات الحوثيين.



وقالت مصادر محلية، لـ "يمن شباب نت"، إن عصابة مسلحة تابعة للقيادي الحوثي "أبو مرتضى" قامت بالتقطع لشاحنة زيوت تابعة للشركة اليمنية لصناعة السمن والصابون، في الدائري الغربي لمدينة يريم، وسلب مابداخلها من زيت تحت تهديد السلاح.

المصادر أكدت نقلاً عن مصد في الشركة، أن الشاحنة كانت تحمل على متنها 1200 كرتون زيت طبخ مختلف الأحجام.

وبحسب المصادر فإن العصابة تمارس الحرابة والتقطع تحت إشراف قيادات حوثية تجني من وراء تلك العمليات عوائد مالية كثيرة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فلتان وفوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة في مختلف مديريات محافظة إب.

