تعرض سائق شاحنة متهور لحادث سير مرعب عقب قيامه بمغامرة خطيرة في نقيل الكربة بمديرية التربة بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد. وقالت مصادر "الخليج 365" ان انقطاع طريق هيجة العبد بمحافظة تعز دفع سائقي الشاحنات إلى البحث عن طريق بديل ومحاولة العبور مع طرق فرعية متعثرة. وأوضحت المصادر ان سائق شاحنة متهور جازف بحياته وشق طريقه مع طريق فرعي متعثر في نقيل الكربة بمديرية التربة. Advertisements وأكدت المصادر ان السائق نزل بالشاحنة من الطريق الرئيسي في نقيل الكربة إلى طريق فرعي متعثر في مغامرة خطيرة مما أسفر عن انقلابها ودون معرفة مصيره.



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سائق شاحنة متهور يتعرض لحادث مرعب في نقيل الكربة بالتربة بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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