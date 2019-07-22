عسكر يدين سحل الميليشيات لجثة الشيخ مجاهد قشيرة

دان وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بسحل جثة الشيخ، مجاهد قشيرة الغولي بن طريقة داعش والتنظيمات المتطرفة .

وقال عسكر في تغريدات له بتويتر، "مليشيات الحوثي تقوم بتصفية الشيخ مجاهد قشيرة الغولي وسحل جثته في شوارع ريدة بعمران والتنكيل به بنفس طريقة داعش والتنظيمات الأكثر دموية وتطرفا في العالم" .

واشار إلى أن ميليشيا الحوثي تسحل جثث الأسرى وتمثل بهم، متجاوزة لكل الأعراف اليمانية وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني .. متسائلاً بقوله "اذا كان تعاملها مع من مالئها وساندها بهذه الوحشية فكيف بمن ناوئها؟!" .

وأضاف "لدعم جهود السلام باليمن لابد من ادانة مرتكبي هذه الانتهاكات، التي يعني استمرارها استمرار العنف" .