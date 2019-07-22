وقفة نسائية تطالب بتمكين النخبة من تأمين وادي حضرموت

نظم العشرات من حرائر وادي حضرموت ومدينة سيئون أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام ديوان المجمع الحكومي بمدينة سيئون.

ورفع الناشطات الحضرميات لافتات دونت عليها عبارات تندد باستمرار مسلسل الاغتيالات الذي يستهدف أبناء وادي حضرموت، والمطالبة بسرعة التحرك والإفراج الفوري عن ابن حضرموت الرائد بازهير ورفاقه المعتقلين لدى قبائل الفيد والغنيمة بمأرب الشمالية.

وحمّل البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية، المنطقة العسكرية الأولى سبب كل المصائب وحالات القتل والتدهور الأمني في الوادي، داعياً إلى إخراج جحافل المنطقة العسكرية الأولى التي أصبحت غير مرحب بها من قبل كافة أبناء وادي حضرموت.

ونوه البيان إلي حرب الخدمات من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في شدة الحرارة، وارتفاع الأسعار إلى حد جنوني لا يطيقه المواطن البسيط، في محاولة يائسة من قبل السلطات الرسمية العلياء لمحاولة تركيع الشعب وثنيه عن استحقاقاته الوطنية العليا.