تدشين المرحلة التدريبية الثانية للعام الجاري بألوية الريان والأحقاف

شهدت محافظة حضرموت الأحد، تدشين المرحلة التدريبية الثانية للعام 2019 في ألوية الريان والأحقاف.

وحضر أعمال التدشين أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ورئيس عمليات المنطقة العميد ركن عمر أحمد بادبيس، ومستشار قائد المنطقة العميد ركن سعيد الشعملي، وقائد لواء الريان العميد ركن طالب بارجاش، وقائد لواء حضرموت العميد عوض الحيقي، وأركان لواء حضرموت العميد علي باراس.

وأكد أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان أنه يجب أن الجميع في قمة التأهب والاستعداد ورفع اليقظة الأمنية، وكذلك توفر تلك الحالة بالنقاط المنتشرة على طول وعرض ساحل حضرموت.

وشدد أركان حرب المنطقة على رفع درجة الجاهزية والحس الأمني، مع مشاركة المجتمع في إنجاح الخطط الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.