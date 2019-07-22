مصادر : إيران تدعم التصعيد العسكري في الحديدة لعرقلة اتفاق استكهولم

ذكرت صحيفة إماراتية أن إيران تدعم التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإنقلابية في الحديدة من أجل عرقلة تنفيذ إتفاق ستوكهولم .
وتواصل ميليشيات الحوثي ارتكاب خروقها المستمرة لاتفاق الحديدة من خلال التصعيد العسكري اليومي ضد مواقع تمركز القوات المشتركة بجنوب المدينة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية في القوات المشتركة بالحديدة، قولها أن ميليشيات الحوثي تنفذ توجيهات إيرانية لافتعال المزيد من التصعيد العسكري، وعدم إتاحة المجال لتنفيذ اتفاق الحديدة بهدف الحفاظ على مواقع تمركزها، بخاصة في المواقع الساحلية التي تستخدم في استهداف وتهديد حركة الملاحة الدولية في سواحل البحر الأحمر.
وأشارت المصادر إلى انه ومنذ يومين دشنت الميليشيات الانقلابية عملية شق طريق إمداد ترابي لمهاجمة مواقع تمركز قوات الجيش في جنوب الحديدة، معتبرة أن هذا التصعيد يتزامن مع عمليات حفر لخنادق وإنشاء تحصينات جديدة، ونشر لعناصر الميليشيات داخل شوارع المدينة التي تتمركز فيها الميليشيات.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إبلاغ لجنة المراقبة الأممية لاتفاق إعادة الانتشار في الحديدة بقيام ميليشيات الحوثي بشق طريق إمداد حربي، يبدأ من مناطق نائية بين مدينتي زبيد والتحيتا، مروراً بقرى حسين رضى والمسلب والروية وبني الهادي، بهدف الالتفاف على القوات المشتركة في مدينة التحيتا، وصولاً إلى مواقع بقايا جيوبها، في مناطق نائية جنوب المدينة.
ولفتت المصادر إلى أن تعزيزات من مقاتلي الميليشيات الانقلابية وصلت في وقت سابق من جهة مديرية زبيد، قبيل أن يتم نشرها في أوساط مزارع الليمون الكثيفة جنوب التحيتا.
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