قوات الجيش تحرز تقدما جديدا في باقم وتكبد المليشيا خسائر كبيرة

أحرزت قوات الجيش الوطني، الأحد، تقدما جديدا في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي لـ “سبتمبر نت”، أن قوات الجيش حررت أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار الاستراتيجي، المطل على مركز مديرية باقم شمالي المحافظة.

وأضاف ” إن الوصول الى هذه المواقع المهمة في سلسلة جبل النار يأتي ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أيام تهدف للوصول إلى مركز مديرية باقم”.

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وأوضح أن قوات الجيش مسنودة بمدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية، تسيطر ناريا على قمة جبل النار.

وأكد العميد القشائي أن المعارك مستمرة، وسط انهيارات في صفوف المليشيا، التي تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها، لافتا إلى أن قوات الجيش استعادت خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وثمن قائد اللواء الثالث حرس حدود، دعم واسناد قوات التحالف العربي، للجيش الوطني، في معركة انهاء انقلاب المليشيا الحوثية.