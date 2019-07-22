اجتماع موسع لأصحاب البسطات والباعة المتجولين مع مشرف أنصار الله الإجتماعي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اجتمع، عصر الجمعة ، أصحاب البسطات والباعة المتجولين من أبناء وصاب مع السيد صلاح الجلال المشرف الإجتماعي لمناقشة أوضاعهم والنظر إلى مطالبهم بعين الاعتبار والتدخل لوضع حد لما يتعرضون له من إذلال وامتهان وتعسف ممن لا يحلوا لهم العيش إلا بابتزاز البسطاء وترويعهم باستخدام بعض المحسوبين على أجهزة الدولة مدعمين بأطقم عسكرية بغرض مساومتهم إذا ما أرادوا ممارسة أعمالهم وطلب الرزق على أسرهم في سوق الحصبة.. رغم التزامهم اي البساطين بدفع كل ما عليهم من استحقاقات رسمية للدولة دون تأخير أو مماطلة..

مؤكدين انهم يتعرضون بصورة مستمرة ومنظمه الغرض منها تضييق الخناق عليهم لاسيما فترة (الموسم) أي قبل الأعياد الدينية واجبارهم على دفع رسوم خيالية لا يتقبلها عقل أو منطق..على سبيل المثال الزامهم في شهر رمضان المنصرم على دفع مليون ريال لصندوق النظافه ومع هذا لم يسلموا من ملاحقة الاطقم العسكرية ومنعهم من الاستمرار فى عملهم ليلة عيد الفطر المبارك ..بصورة مرعبة لا تمت للإنسانية بصلة وكأنهم أي البساطين ليسوا يمنيين أو فاريين من وجه العدالة.. مضيفين انهم وبالاخص هذه الأيام وقبل (موسم) عيد الاضحى المبارك أصبحوا عرضه للابتزاز والجباية ليس من قبل الجهات الرسمية وحسب بل وصل الأمر ان هناك أشخاص وجماعات مدججين بالأسلحة فرضوا عليهم رسوم مقابل حمايتهم والسماح لهم العمل في السوق وكأنهم لا ينتمون لهذه الأرض .. مشيرين في حديثهم بضرورة ان يقوم السيد صلاح الجلال المشرف الإجتماعي بالتعاون معهم والوقوف إلى جانبهم ورفع مظلوميتهم إلى كل المعنيين في أجهزة الدولة مروراً بقيادة أمانة العاصمة وحكومة الإنقاذ ورئيس المجلس السياسي الأعلى وانتهاءا بقائد الثورة عبدالملك بن بدرالدين الحوثي إذا تطلب الأمر في ذلك..

مستنكرين في الوقت نفسه ما تقوم به قوى العدوان وعبر وسائلها الإعلاميه من تغطيات إعلامية واسعه عبر صحفها و مواقعها الإلكترونية وقنواتها الفضائيه والتي تسعى من خلال قضيتهم ومطالبهم الوطنية والمشروعة استغلالها في تشويه القوى الوطنية في الداخل..و بغض النظر ان تناول وسائل قوى العدوان الإعلامية لمطالبنا وبتلك الصوره الممنهجة و السخيفه والسامجة إلا ان الغرض هو استعطاف هذه الشريحة الكبيرة والكريمة وجرها إلى مستنقعهم وهذا أبعد عليهم من عين الشمس .. مختتمين حديثهم بالقول أنه ومهما عظمت قضاياهم ومطالبهم المشروعة فإن القوى الوطنيه المخلصه في الداخل ستعمل على حلها بما يضمن لهم حريتهم وكرامتهم وممارسة اعمالهم ..

من جانبه حيا الشيخ صلاح الجلال المشرف الإجتماعي مواقف ابناء وصاب المشرفه والوطنية قائلاً : ان الأرض التي انجبت الشهيد البطل (ابوقاصف ) لن تنجب إلا رجال ابطال شرفاء كرماء.. احرار في مواقفهم وتحركاتهم في كل المجالات والميادين وهذا ما يجب ان تستوعبه قوى الطغيان من ال سلول واذانابهم.. مؤكداً انه شخصياً سيتبنى كل مطالبهم المشروعه والوطنية وحلها والحصول عليها في أسرع وقت ممكن.. وهو ما سيتم عبر التواصل مع الجهات المعنية وبالأخص قيادات العاصمة وانهاء أي خلاف أو عوائق تعيق من معاودة وممارسة أصحاب البسطات والباعة المتجولين اعمالهم والتي حسب رأيه ستكون كفيلة في قطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه استغلالهم وابتزازهم والاستهانة بهم او الإساءة للقوى الوطنية في الداخل..

مشيرًا ان طلبهم بالخروج بمسيرات يوم السبت تطالب قيادة الدوله بالسماح لهم بممارسة أعمالهم ليس بالضرورة حاليا إلا إذا رأى تماطل الجهات المعنية في القيام بدورها الوطني والإنساني تجاه هذه الشريحة التي لا طلب ولا غرض لها سوى السعي و الكسب الحلال .. موضحاً انه تواصل شخصيا مع وكيل أمانة العاصمة لقطاع الاستثمار الأستاذ نجيب شرف الدين الذي ابدى استعداده بشكل إيجابي والعمل على تمكين أصحاب البسطات والباعة المتجولين في (سوق الحصبه) وانهاء اي اشكاليات حيال ذلك.. وبدوره اضاف الشيخ صلاح الجلال أثناء تجمع اصحاب البسطات والباعة المتجولين في منزله انه من الضرورة الالتزام بكل اللوائح والأنظمة المتعارف عليها بما يحفظ المصلحة العامة للدوله والمصلحة الخاصة باصحاب البسطات والباعه المتجولين وبالاخص سوق الحصبه .. مشيراً ان العشوائية لا تخدم احد ومن سيعمل على ذلك سيقف الجميع ضده حتى يعود إلى الالتزام بما أتفق عليه الجميع ..مختتما حديثه ان قضيتهم قضيه وطنيه مشروعه إنسانية تخص الكثير والكثير من فئات المجتمع اليمني لاسيما محدودة الدخل.. وهذا ما يجب على قيادة العاصمة ممثلة بالاستاذ حمود عباد امين العاصمة والاستاذ نجيب شرف الدين وكيل العاصمة لشئون الإستثمار وجميع المعنيين في أمانة العاصمة فهمه واستيعابه بل وفي أقرب وقت ممكن حتى لا تكون هذه المطالب مفتوحه للاستغلال امام من تسول له نفسه الإساءة للدوله وقيادتها الوطنية..