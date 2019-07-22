إجراءات سعودية في منفذ الوديعة لدخول الحجاج اليمنيين

أعلنت جمارك المملكة العربية السعودية في منفذ الوديعة الحدودي التابع لمنطقة نجران - جنوب شرق البلاد - استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين من مختلف المحافظات اليمنية، وتوفير الخدمات من القطاعات العاملة بالمنفذ.
وأوضح المدير العام لجمرك الوديعة السعودي والمشرف العام على جمرك الخضراء، أحمد المالكي، لوكالة الانباء السعودية، أن أولى طلائع الحجاج اليمنيين وفدت عبر منفذ الوديعة، وتم اعداد الخدمات التي تقدمها جمارك المنفذ لضيوف الرحمن.
وأضاف " المالكي " إن إدارة المنفذ وجهت بإجراءات خاصة لدخول الحجاج اليمنيين وتتمثل في تجهيز مسارات خاصة بحافلات نقل الحجاج وإعطائهم الأولوية في إنهاء إجراءات الدخول، والتفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية لسرعة إنهاء الإجراءات، والتفويج المنظم عبر خيام كبيره مكيفة تتسع لأكثر من 400 حاج، إلى جانب رفع طاقة المنفذ التشغيلية لاستقبال الحجاج وتيسير دخولهم.
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