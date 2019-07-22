خروقات للحوثيين بمختلف الأسلحة في الدريهمي بالحديدة

واصلت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران عملياتها العسكرية وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام مليشيات الحوثي بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي بالأسلحة الثقيلة في أوقات متفرقة نهار الأحد.

وأضافت المصادر أن مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق المدينة تعرضت للقصف بقذائف مدفعية الهاون من عيار 82 وبقذائف آر بي جي دون وقوع خسائر بالأرواح في صفوف القوات المشتركة.

وأشارت المصادر إلى قيام المليشيات بتكثيف إستهداف مواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة بسلاح م.ط عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 ، في الوقت الذي تحشد فيه المليشيا عناصرها في مناطق متفرقة من الحديدة.

وتأتي هذه الخروقات والإنتهاكات الحوثية اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات المتواصلة.