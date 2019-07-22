نقابة المحامين بتعز تنعي إحدى الرائدات النسوية

نعت نقابة المحامين اليمنين فرع تعز، الاستاذة عائدة العبسي إحدى الرائدات النسوية في الحركة النقابية العمالية بالمحافظة. وقالت النقابة في بيان - تلقى "الخليج 365" - نسخة منه - "برحيلها خسر الوطن والعمل النقابي والحركة النسائية رائده من رواد العمل النقابي في تعز". ومضت بكل اسئ وحزن فإننا نعزي انفسنا والوسط النقابي بتعز". Advertisements وأكدت النقابة إنها إحدى الرائدات النسوية في الحركة النقابية العمالية بتعز ،وكانت تشغل أمين عام نقابة عمال المؤسسة العامة للأشغال والطرق تعز. وساهمت بشكل فعال في الدفاع عن حقوق العمال وحرية العمل النقابي. وكان لها اسهامات عديدة في محاربة الفساد المؤسسي في أوساط الهيئات والمؤسسات الحكومية خلال قيادتها للنشاط النقابي ،وشاركت في العديد من التكوينات التنسيقية النقابية في تعز.

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