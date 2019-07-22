تعز: استشهاد طفلتين وإصابة أمهما بقصف حوثي

شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، قصفاً عشوائياً على مناطق آهلة بالسكان في صبر الموادم، جنوب مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، أطلقت مساء الأحد، قذيفة باتجاه جبل صبر، تسببت بدمار جزئي لمنزل المواطن محمد أحمد سعيد جوار دار النصر، وأدت لاستشهاد طفلتيه وإصابة زوجته بجروح عدة.



وأكدت مصادر طبية في أحد مستشفيات المدينة، وصول الطفلتين "هبة محمد أحمد وهيام محمد أحمد" متوفتين إثر إصابتهما بشظايا القذيفة، فيما وصلت الأم "مسك سعيد محمد " مصابة بعدة جروح في جسمها.



ومنذ العام 2015 تشن مليشيا الحوثي قصفاً عشوائياً على منازل المدنيين بشكل شبه يومي في مدينة تعز، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.



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