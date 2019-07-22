منفذ الوديعة يستقبل أول فوج من الحجاج اليمنيين

استقبل منفذ الوديعة البري، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاحد، أول فوج من الحجاج اليمنيين القادمين لأداء شعائر الحج للعام الجاري ????هـ.



ومن المتوقع أن يتوجه الفوج فور انتهاء اجراءات المرور في المنفذ، صوب الأراضي السعودية ومنها إلى المشاعر المقدسة .



ويستعد 24 و255 حاج يمني لأداء فريضة الحج هذا العام، وسط ترتيبات حكومية استثنائية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والإرشاد.



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