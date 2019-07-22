تدشين دورة تدريبية لكوادر جامعة سيئون حول طرق كتابة البحث العلمي الطبي

بدأت اليوم بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة سيئون دورة تدريبية في مجال إعداد وكتابة البحث العلمي الصحي التي نظمتها الكلية بالتنسيق مع مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة برعاية السلطة المحلية ورئاسة الجامعة ودعم مصنع رفا فارما للصناعات الدوائية بسيئون.

ويتلقى عدد من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة سيئون على مدى أربعة أيام جملة من المعارف والمهارات العلمية في منهجية إجراء الأبحاث العلمية التي تسهم في حل كثير من المشكلات الصحية التي يعاني منها أبناء وادي حضرموت سعيا نحو تحسين الوضع الصحي في هذه المنطقة.

وفي افتتاح الدورة أشار وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري إلى أن النجاحات التي تحققت في إطار جامعة سيئون يعود الفضل فيها إلى تكاتف وتعاون الجميع في المرافق والمؤسسات الحكومية وكذلك القطاع الخاص وبقية المكونات المجتمعية الأخرى كل من موقع عمله لتحقيق العديد من التطلعات في إطار بناء وتأسيس هذا الصرح الأكاديمي الناشئ . مؤكدا استعداد السلطة المحلية لمساندة الجامعة لافتتاح كليات جديدة تستوعب إحتياجات أبناء المنطقة من التعليم الأكاديمي العالي .

من جانبه إستعرض رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري عدد من المشاريع التطويرية في إطار جامعة سيئون لاستيعاب عدد من التخصصات العلمية التي تسهم في تحقيقها السلطة المحلية ومعها العديد من الخيرين من أبناء هذا الوطن كل من موقع عمله في عمل تناغمي مشترك لتحقيق أهداف الجامعة وترجمتها على أرض الواقع العملي ، لافتا إلى التفاعل والحماس الذي يتمتع به الكثير من الأطباء والاختصاصيين لدعم توجهات الجامعة وجعل كثير من التطلعات أمرا ملموسا ، مشيرا أن المستقبل واعد في إطار هذه الجامعة ، داعيا الأطباء المشاركين إلى الاستفادة من محتويات منهج الدورة ، مجددا الدعوة للمؤسسات الأهلية لتبني دعم البحث العلمي حتى تجد مخرجات البرامج التدريبية طريقها في التطبيق على أرض الواقع .

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فيما أوضح كل من عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور حسين أحمد باكثير ومدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة الدكتور علي يسلم بن حدجه ومنفذ الدورة أستاذ علم الوبائيات بجامعة عدن الأستاذ الدكتور أمين أحمد باوزير أن هذه الدورة يأتي تنفيذها ضمن سلسلة من الدورات التي تلبي احتياجات الأطباء والأخصائيين المرشحين لعضوية هيئة التدريس بالكلية ومن ذوي المؤهلات المهنية ، فضلا عن كونها تأتي في إطار إتجاهات عمل الكلية لإنشاء دائرة خاصة بالتعليم المستمر يعود نتائج عملها لتطوير التعليم الأكاديمي وخدمة المجتمع في المجال الصحي .

وشكرت الكلمات العلاقة التشاركية التي تربط الكلية بالقطاع الخاص لتنفيذ عدد من الأنشطة التطويرية في إطار الجامعة ، مشيرة إلى أهمية إسهامات كلية الطب والعلوم الصحية في تطوير التعليم الطبي وحل كثير من المشكلات الصحية التي يعاني منها مجتمعنا المحلي في الوادي خاصة والمحافظة واليمن عموما . كما دعت إلى تطبيق ما يكتسبونه من مهارات بحثية في إجراء أبحاث ميدانية تتناول المشكلات الصحية التي يعاني منها المواطنين في الوادي الحبيب إنطلاقا من أهداف الكلية لخدمة المجتمع .

واستعرض الدكتور محمد عبد الله فلهوم إسهامات وانجازات مصنع رفا فارما في خدمة المجتمع ورفد الاقتصاد الوطني منذ إفتتاحة في العام 2010م .

حضر افتتاح الدورة نائب رئيس جامعة سيئون للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد عثمان العمودي وأمين الجامعة مدرك عبد الله الجابري ونائب عميد كلية الطب الدكتور فيصل باوزير.