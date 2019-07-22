قيادة المنطقة العسكرية الثانية تزور مقر كلية الشرطة بحضرموت

قام صباح اليوم أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، يرافقه رئيس عمليات المنطقة العميد ركن عمر أحمد بادبيس، بزيارة تفقدية لكلية الشرطة في المحافظة حيث كان في استقبالهم رئيس الكلية العميد ركن محمد مديحج و عدد من الضباط بالكلية.

و استمع العميد ركن عويضان و بادبيس إلى شرح عن سير العملية التعليمية داخل الكلية والتأهيل الأكاديمي العسكري، مبيناً لهم أهم الصعوبات التي تواجههم في سير العملية التعليمية التي سوف نتجاوزها بتلاحمنا وتكاتفنا مع قيادتنا الحكيمة ممثلة بمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني الذي يولي الكلية برعاية خاصة وتذليل كافة الصعوبات من خلال التوجيه لجهات الاختصاص.

وخلال الزيارة ألقى أركان حرب المنطقة العميد ركن عويضان سالم عويضان كلمة في الطلبة الدارسين حثهم خلالها على أهمية العلم و التعليم و خاصة في المجالات المرتبطة بالحياة اليومية للإنسان.

و شدّد العميد ركن عويضان على الطلبة الدارسين بضرورة التحلي بالأخلاق و طرق التعامل الداخلي بينهم لأنهم يمثلون النواة الأولى لمستقبل أكاديمي عسكري مزدهر.

وتمنى في ختام كلمته المزيد من التحصيل العلمي العسكري للطلبة الدارسين و التفوق و النجاح في الحياة العملية و العلمية.