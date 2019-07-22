الحوثيون يقصفون مواقع "المشتركة" شرق مدينة الصالح بالحديدة

تعرضت مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مدينة الصالح في الحديدة لقصف عنيف شنته مليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية بالمدفعية والأسلحة الثقيلة. وتفيد مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استخدمت خلال عمليات القصف المدفعية الثقيلة من نوع الهاوزر والقذائف المدفعية الموجهة من نوع B10 وبقذائف RBG بشكل مركز ومتواصل منذ ساعات الصباح الأولى. فيما فتحت عناصر مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي النار على المواقع واستخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.7 وبسلاح الدوشكا وبالأسلحة القناصة بشكل مكثف وعنيف. يذكر أن مليشيات الحوثي كانت قد نفذت في ساعات سابقة محاولة تسلل فاشلة داخل مدينة الحديدة في محور شارع صنعاء في إطار مساعيها للتصعيد العسكري المستمر في الحديدة والإنقلاب على مخرجات الإجتماع الثلاثي المشترك للجنة الرقابة الأممية.

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