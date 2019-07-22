محافظ الضالع يزور مستشفى النصر ويعقد اجتماعا بهيئة إدارة المستشفى

زار اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي والاستاذ نبيل العفيف وكيل أول محافظة الضالع مستشفى النصر العام وعقد خلال الزيارة اجتماع بهيئة المستشفى وبحضور الدكتور محمد علي عبدالله مدير عام مكتب الصحة والسكان والاخ علي العود رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة وعددا من المسؤولين بمكتب الصحة والسكان وهيئة مستشفى النصر ومكتب الإعلام بالمحافظة.

كرس لمناقشة الوضع العام للمستشفى والاطلاع على حجم ونوع المعاناة والاحتياجات الضرورية التي يحتاجها المستشفى من اجهزة ومعدات و وسائل ومستلزمات طبية وأدوية وغيرها في ظل الظروف والأوضاع التي تعيشها المحافظة بسبب الحرب التي يحتاجها ليتمكن من تقديم الخدمات للجرحى في الجبهات وضحايا الحرب من المدنيين نتيجة تزايد الضحايا بسبب استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية لسكان المدنيين بمختلف أنواع الأسلحة.

كما ناقش الاجتماع المساعدات المقدمة المستشفى من الجهات الداعمة التي سلمت المستشفى ، بالإضافة إلى مناقشة عملية الدعم الذي وعدت به منظمة الصحة العالمية لمستشفى النصر العام ومكتب الصحة والسكان والاسباب التي أدت الى توقيف تلك المساعدات.

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ووجه المحافظ الى توجيه مذكرة لوزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية لمعرفة الاسباب وطلبها بالتدخل الفوري في دعم المستشفى ، كذلك مناشدة منظمة أطباء بلا حدود بالعودة إلى الضالع نظرا لما تمر به الضالع من ظروف حرب استثنائية.

وعلى الصعيد الداخلي وجه المحافظ كافة الاطباء الموظفين بالمحافظة إلى القيام بدورهم في تقديم الخدمات في المستشفى من خلال الالتزام بالدوام الرسمي.

وعلى نفس السياق وجه مكتب الصحة والسكان وهيئة مستشفى النصر في بذل جهود أكبر في تقديم الخدمات الصحية والعناية بكافة الجرحى والمرضى بالإضافة إلى الإلتزام بالدوام وتوقيف مرتبات المخالفين والغياب والرفع بأسماء من لا يلبي النداء الى الجهات المختصة.