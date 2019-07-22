محافظ الضالع يحذر من التلاعب بمادة الغاز المنزلي

عقد محافظ الضالع رئيس المجلس المحلي اللواء الركن علي مقبل صالح بحضور الاستاذ نبيل العفيف وكيل أول مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة الضالع اجتماعا استثنائيا بمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ومدراء عموم المديريات ومكاتب الصناعية والتجارية و موردي ومالكي محطات الغاز المنزلي مديريات المحافظة.

وكرس لمناقشة مجمل الأوضاع الخدمية اهمها مادة الغاز المنزلي الذي بدأت تعود فيه ظاهرة التلاعب بالاسعار والوزن المقرر والاخفاء والبيع في السوق السوداء من قبل التجار الموردين ومالكي محطات الغاز المنزلي والمندوبين الذين يتلاعبون بالاسعار مستغلين بعض الظروف التي تمر بها المحافظة.

وفي الاجتماع المنعقد اليوم بديوان المحافظة رحب المحافظ بقيادة السلطات المحلية بالمديريات والحاضرين جميعا ناقلا في مستهلها تحيات وتهاني وتبريكات فخامة المشير الركن عبد ربة منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الانتصارات الكبيرة التي حققها ابطال الجيش والمقاومة الجنوبية في جبهات القتال في مريس وقعطبة وحجر والازارق.

كما ترحم على أرواح الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحى وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

وحث المحافظ مدراء عموم المديريات ومكاتب الصناعة والتجارة بالمديريات الى بذل الجهود من اجل متابعة أوضاع المديريات الخدمية اهمها مادة الغاز المنزلي الذي يشكو الجميع من عدم استقرار في السعر والوزن المحدد والقانوني وكذا اختفاء مادة الغاز والمتاجرة بها في السوق السوداء.

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وحمل المحافظ مدراء عموم المديريات ومكاتب الصناعة والتجارة المسؤولية ، كما وجه الجميع بالمتابعة ومعرفة الاسباب الرئيسيه ، وعلى نفس السياق وجه المحافظ بان يتم تحرير مذكرة رسمية توجه الى شركة الغاز بشأن اعطاء حصة المحافظة مع النظر في زيادة الحصة نظرا لان الضالع اصبحت محافظة يعيش فيها عشرات الآلاف من الأسر النازحة من جهة ومن جهة اخرى تعيش في وضع حرب واثرت على مجريات الأوضاع بشكل كبير خصوصاً في مجال الخدمات.

وحث الجميع الى بذل مزيدا من الجهود في ضبط المواد والاسعار وغيرها لتخفيف من معاناة المواطنين في كافة المديريات والمناطق حتى تلك الواقعة تحت الاحتلال الحوثي.

واكد المحافظ إذا عمل مدراء عموم المديريات والمكاتب بصدق واخلاص وبشكل صحيح ومحاربة المحتكرين وظاهرت الاحتكار في بيع مادة الغاز وبأمانة فاننا نتغلب على كل الازمات إذا وجدت وضبطها ، وحذر مالكي محطات الغاز المنزلي من عملية التلاعب والاحتكار والخروج على بنود الاتفاقيات الموقعة مع السلطة المحلية ومن يخالف فأن السلطات لم تقف مكتوفة الايدي بل ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وحماية المواطنين واجب يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه توفيرها وضبط اسعارها كافة مدراء عموم المديريات ومكاتب الصناعة ومن يتساهل او يتقاعس او يتلاعب او غير قادر على تحمل مهام قيادة السلطات والمكاتب المعنية سوف تكون هناك إجراءات وفق القانون وإجراءات ضد من يتلاعب من مالكي محطات الغاز المنزلي المخالفين.

حضر الاجتماع علي العود رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة والمهندس عبد الله مسعد وكيل المحافظة والاستاذ محمد فضل أسماعيل مدير مكتب المحافظ ومدراء المكاتب التنفيذية الصناعة والتجارة والسكرتارية والاعلام.