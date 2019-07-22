شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بالشيخ القبلي الكبير الذي أدخل الحوثيين إلى عمران وكافة أفراد أسرته.. شاهد كيف كانت نهايته بعد انتفاضة عارمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتواصل المسلسل الحوثي لتصفية المشايخ المتواطئين معهم بالمحافظات الخاصعة لسيطرتهم. وأقدمت، المليشيا اليوم السبت، في ثاني حلقات مسلسل التصفية، بمحافظة عمران على قتل الشيخ المتحوث مجاهد قشيره، وتفجير منازله وقتل ثمانية من أفراد أسرته. المصادر أوضحت لـ" المشهد اليمني" أن قشيرة متحوث قديم، و واحد من الذين ساعدوا المليشيا على اقتحام محافظة عمران والسيطرة عليها. Advertisements وكانت مليشيا الحوثي دشنت خلال الايام الماضية أولى حلقات المسلسل، بمديرية قفلة عذر، بقتل الشيخ المتحوث الوروري. واندلعت منذ فجر اليوم اشتباكات عنيفة بمديرية ريدة محافظة عمران، بين أسرة بيت قشيرة ومليشيا الحوثي مخلفة أكثر من 12قتيل وجريح من الطرفين. وبحسب المصادر فإن الأوضاع مرشحة لتوسع المواجهات مع قدوم تعزيزات حوثية جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بالشيخ القبلي الكبير الذي أدخل الحوثيين إلى عمران وكافة أفراد أسرته.. شاهد كيف كانت نهايته بعد انتفاضة عارمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.