قوات خفر السواحل تنقذ 5 اشخاص من الغرق بسواحل حضرموت

انقذت قوات ‏خفر السواحل بالتعاون مع فرق الإخلاء والإنقاذ صباح يوم الاحد من إنقاذ خمسة اشخاص تعرضوا للغرق اربعة منهم في ساحل الستين امام فندق مكة والاخر في ساحل خلف وجميعهم حالتهم جيدة ومستقرة والحمدالله.

حيث باشرت القوات وفرق الاخلاء والانقاذ بسرعة التدخل لإنقاذ من تعرضوا للغرق وذلك بعد دخوله إلى مسافة بعيدة نحو عمق البحر اثناء ممارسة السباحة الاغتسال .