البرنامج السعودي يدشن مشروع إنارة طرق حجة بالطاقة الشمسية

دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع إنارة الطرق بالطاقة الشمسية، في محافظة حجة، ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني ويشمل سبع قطاعات حيوية .

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي أن مشروع الإنارة يشمل في المرحلة الحالية الطريق الرئيس الرابط بين مديريتي حيران وميدي وسيخدم أهالي المحافظة، والمرافق، والمنازل، وعابري الطرق .. لافتاً إلى أن المشروع سينفذ على أعلى معايير الجودة، المطبقة في المملكة لضمان الاستفادة القصوى من الأعمدة ذات التقنية المتطورة والمعتمدة على الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة.