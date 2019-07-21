لقي سبعة عناصر من مليشيات الحوثي حتفهم وجرح أربعة آخرون، أثناء شن الأخيرة هجوماً عسكرياً للسيطرة على مواقع استراتيجية بمديرية ماوية بتعز كانت قد سقطت بأيادي وحدات من القوات المشتركة قبل أيام.
وأكدت المصادر، أن قتلى مليشيات الحوثي لا يزالون في محيط المواقع العسكرية التي حاولوا السيطرة عليها بعد أن كسرت القوات المشتركة هجوما للمليشيات وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد.
وطبقا للمصادر، فإن الاشتباكات المسلحة بين وحدات من القوات المشتركة وعناصر من مسلحي جماعة الحوثي متواصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر 11 قتيلا وجريحا حوثياً جراء مواجهات محتدمة بجبهة الأزارق - ماوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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