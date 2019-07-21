أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد، الموافق 21 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: المهرة.. وكيل المحافظة يتفقد مشروع الخط الناقل لمياه الغيظة بتمويل سعودي https://www.alyamanalaraby. com/405567 بالصور.. الزبيدي يؤكد على الموقف الثابت للمجلس تجاه دعم دول التحالف العربي وزير الاعلام يطالب بموقف دولي ضد ممارسات إيران الارهابية جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم تنظم دورة تأهيلية بالمكلا (صور) مصرع العشرات وتدمير آليات عسكرية للمليشيا بغارات جوية غرب قعطبة حضرموت.. تدشين فعاليات برنامج التفوق الحياتي للشباب بالمكلا إدارة التدريب والبحوث بديوان حضرموت تدشن البرنامج التدريبي "متميزون" ناشط: من يهاجمون الحضارم لا يستطيعون تغيير حقائق أزلية ومعاصرة مدير عام البحوث والتدريب بالمهرة يلتقي محافظ المهرة بحكمومة الشباب Advertisements مسؤول بالمهرة يدشن الدورة العملية والتطبيقية لحجاج المحافظة مسؤول بالمهرة يؤكد أهمية النهوض بواقع المعاقين والاهتمام بهذه الشريحة وكيل المهرة يناقش آلية توزيع قوارب الصيد المقدمة من مؤسسة كويتية تشييع جثمان طفلتين استشهدتا في قصف حوثي على تعز الحوثية تحيي جرائم أجدادها الإماميين بتحويل حصن إلى سجن انفلات أمني متصاعد.. مقتل مواطن برصاص مسلح في إب محافظ الضالع يطلع على أوضاع مستشفى النصر وسير تنفيذ مشروعين خدميين حصري.. مليشيا الإصلاح تطرد مسؤولة من هيئة مستشفى الثورة بتعز تدشين عملية تفويج الحجّاج اليمنيين الى بيت الله الحرام عبر ميناء الوديعة البري عقد الاجتماع الدوري السابع بشرعب الرونة بتعز لمناقشة جدول الأعمال وإقراره وكيل تعز يؤكد على أهمية استمرار وتيرة عمل المحاكم والنيابات بالمحافظة

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