زيارة تفقدية لقيادات أمنية إلى إدارة أمن المنشئات وحماية الشخصيات بتعز

بتكليف من مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي قام صباح اليوم مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الشرطة العقيد عدنان السقاف وبصحبة مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد الأهدل بزيارة تفقدية إلى إدارة المنشآت وحماية الشخصيات وقد كان في استقبالهما مدير إدارة المنشآت وحماية الشخصيات العقيد أنور البريهي.

وخلال الزيارة إطلع العقيد عدنان السقاف على مدى الإنضباط والإلتزام لدى أفراد المنشآت حيث أشاد بمدى الجاهزية والإنظباط لديهم مؤكدا بأن إدارة المنشآت تعتبر إدارة مهمة حيث تعمل على حماية المصالح الحيوية والهامة والتي تخدم مصالح المواطنين.

كما شدد العقيد السقاف على ضرورة الإعتزاز بالنفس والقيام بكامل الواجبات والمهام الأمنية وحث جميع أفراد المنشآت على التحلي بالأخلاق الحسنة وعكس نظرة جيظة عن رجال الأمن من خلال تعاملكم مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

من جانبه، ألقى مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد الأهدل كلمة حث فيها جميع الأفراد إلى اهمية الحراسة الامنية في حماية المنشئات الحيوية والمرافق الحكومية والعامة والخاصة وحث فيها الى رفع اليقظة والحس الامني وشكرهم على الإلتزام بالانضباط العسكري وكذلك الإلتزام بالزي العسكري "الميري" أثناء الدوام الرسمي.