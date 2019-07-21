وكيل تعز يؤكد على أهمية استمرار وتيرة عمل المحاكم والنيابات بالمحافظة

أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي على أهمية استمرار وتيرة عمل المحاكم والنيابات في المحافظة والبت في قضايا المواطنين.

جاء ذلك، خلال لقائه ،صباح اليوم الاحد، بديوان عام المحافظة باعضاء نادي القضاة بحضور القائم بأعمال رئيس محكمة استئناف تعز القاضي عبدالقوي العباسي وعدد من القضاة.

وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ، ووكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون ، وقائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري ، جرى مناقشة جملة من المواضيع ذات الصلة بالترتيبات الأمنية للمحاكم والنيابات العامة.

وأكد وكيل أول المحافظة أن السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان ، تسعى للاستمرار في توفير الإمكانات اللازمة لاستمرار أداء المحاكم والنيابات,لما يمثله القضاء في إرساء قيم العدل وخلق الطمأنينة والاستقرار بين أوساط المجتمع.

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كما تم مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بدور الأمناء الشرعيين ورؤساء اقلام التوثيق واهمية اختيارهم وفقا للكفائة والامانة والنزاهة لضمان حقوق المواطنين وارشفة قضاياهم المختلفة.

واشار المخلافي الى اهمية الاسراع والبت في القضايا المنظورة لدى المحاكم وخاصة القضايا الجنائية لما لها من اهمية في تحقيق العدل وصون الحقوق.

وثمن وكيل أول دور القضاة واعضاء النيابة خلال الفترة الماضية وصمودهم واستمرارهم في اعمالهم رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة مؤكدا بان السلطة المحلية ملتزمة بتنفيذ توجيهات القضاء والنيابات وتذليل كافة الصعوبات والعوائق التي تواجه سير اعمال المحاكم والنيابات في المحافظة.