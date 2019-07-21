عقد الاجتماع الدوري السابع بشرعب الرونة بتعز لمناقشة جدول الأعمال وإقراره

عقد المكتب التنفيذي بمديرية شرعب الرونه اجتماعه الدوري السابع للعام 2019 برئاسة مدير عام مديرية شــرعـب الرونه -رئيس المكتب التنفيذي بالمديرية العميد يوسف عبدالجليل القاضي.

ووفق متابعة "الخليج 365"، وقف الاجتماع أمام عدد من التقارير والقضايا منها إستعراض تقرير السكرتارية الفنية بما تم تنفيذة بالمحضر السابق.

وثم استعراض جدول الأعمال ومستجدات الأوضاع في المديرية والتعاميم الواردة من المحافظة كما تناول الاجتماع بعض القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والأمن والشؤن الأجتماعية إلي ذلك تم مناقشة تقيم مستوئ الأداء للمكاتب التنفيذية للنصف الأول.

حيث استعرض المدير العام التقرير المقدم من مدير فرع مكتب التربية بالمديرية التقرير الختامي عن سير العملية التعليمية لامتحانات المرحلة الثانوية والصعوبات والعراقيل التي رافقت سيرها لهذا العام.

كما تم استعراض تقرير مكتب صندوق الرعاية الاجتماعية بسير صرف المنحه النقدية المقدمه من منظمه اليونسف والتي صرفت للمستفدين بالظمان الاجتماعي من ابناء المديرية.

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وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتقارير الدورية بها بالموعد المحدد.

وتطرق الاجتماع الى دور المجتمع في مساندة الشرعية واليات تفعيل دور اكبر لاهالي مديرية شرعب الرونه الذين يعانون من الممارسات الاستفزازية للمليشيات بما يجعلهم مشاركين بشكل فعال في عملية تحرير المديرية.

وحيا الاجتماع صمود واستبسال الجيش الوطني والتضحيات التي يقدمها في سبيل الدفاع عن مكتسبات الوطن والدفاع عن الشرعية في وجه المليشيات الانقلابية.

وخرج الإجتماع بمجموعة من القرارات والتكاليف والتوصيات و التي من شأنها تفعيل دور المكتب التنفيذي للمديرية على ان تناقش في الاجتماع القادم.