تدشين عملية تفويج الحجّاج اليمنيين الى بيت الله الحرام عبر ميناء الوديعة البري

برعاية وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، دشن اليوم الوكيل المساعد رئيس لجنة تفويج الحجاج المهندس هشام محمد السعيدي عملية تفويج حجاج بيت الله الحرام عبر ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت ومعه المدير العام لميناء الوديعة البري الشيخ مطلق مبارك الصيعري.

وخلال التدشين اطلع الوكيل المساعد السعيدي ومعه عدد من المسؤولين على المرافق الصحية والخدمية بالمنفذ التي تم تجهيزها لضمان راحة الحجاج اليمنيين.

وأشاد الوكيل السعيدي بجهود الشباب المتطوعين وتفانيهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، ناقلا تحيات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ، شاكرا كل المساهمين في خدمة الحجاج,والشكر موصول لمنظمات المجتمع المدني ورجال الخير والتجار على دعمهم وجهودهم المبذولة لأنجاح حملة التفويج وكل من ساهم وبادر في إنجاح مشروع تفويج الحجاج بالميناء.

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ومن جانبه مدير عام ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت مطلق الصيعري رحب بالوكيل المساعد هشام السعيدي والوفد المرافق له على زيارتهم للميناء معبرا عن شكره وتقديره للقيادة السياسية ممثلة بالمشير عبدربة منصور هادي رئيس الجمهورية ،مؤكدا انه تم تفويج قرابة(532)حاج الى هذه الحظه صباحا منوها ان عملية تفويج الحجاج تسير بكل يسر وسهوله وفق آلية منتظمة بين المنفذ اليمني والسعودي من اجل عدم اي تكديس مع عملية التفويج ، مشيراً بأن اجمالي حجاج بيت الله الحرام لهذا العام بلغ نحو 24 ألف و500 حاج من جميع المحافظات حسب برنامج وافادة الأخوة في وزارة الاوقاف والإرشاد ، مشيدا باللوحة الجمالية التي شكلها قرابة 120 شابا من أبناء حضرموت من خلال تطوعهم وتفانيهم وتضحيتهم لخدمة ضيوف الرحمن منوها بأن الميناء يستقبل أعدادا كبيرا من المسافرين اضافة الحجاج ،وأشار بأن الإجراءات في المنفذ تسير بكل سلاسة ومرونة بفضل الله تعالى ثم بفضل تعاون كافة العاملين بالميناء من جميع الجهات المدنية والأمنية والعسكرية.

ودعا"الصيعري" وزارة الاوقاف والإرشاد بتشديد على كافة وكالات الحج بالالتزام التام بموعد تحركها من أجل أن تسهيل عملية التفويج بالشكل المطلوب.

حضر التدشين مدير عام مديرية العبر الشيخ سالم بن ملهي الصيعري والعقيد ركن جميل سنهوب اركان اللواء٢٣ ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي ومدير عام مكتب وزارة الأوقاف بالوادي والصحراء الأستاذ مراد صبيح وعدد من القيادات والشخصيات المدنية والأمنية والعسكرية.