أول محافظة يمنية تقرر منع تعاطي ”القات” وتتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن محافظ حضرموت عن تدشين المرحلة الثانية للعام التدريبي لهذا العام ، مؤكداً أن خطة المرحلة الثانية تتمثل في رفع مستوى التدريب والكفاءة ووتيرة العمل واليقظة والاستعداد القتالي والروح المعنوية للمقاتلين بشكل مستمر

وشدّد المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية على ضرورة اليقظة بشكل مستمر في نقاط التفتيش والمواقع ومختلف الألوية والوحدات العسكرية والأمنية ، مؤكداً أن المعركة مع الارهاب ومع القوى الانقلابية ما زالت مستمرة .

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وأعلن المحافظ في اللقاء عن اعتماد مبدأ التدوير في المناصب القيادية العسكرية والأمنية ، مشدّداً على ضرورة العمل بجدية وكفاءة واخلاص لتطوير المرافق والوحدات التي تقع في نطاق القادة ، والعمل بذات الإخلاص واليقظة في المرافق والوحدات التي تُعمد اليهم مهمة إدارتها .

ودعا محافظ حضرموت القادة العسكريين والأمنيين الى الاقتراب من جنودهم والاهتمام بالجانب الاجتماعي لهم ، شاكراً منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية الذين ظلوا على تواصل معه للاطمئنان على صحته .