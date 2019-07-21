شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تخرج عن صمتها وتبلغ الشرعية رسمياً موعد انهاء دورها العسكري في اليمن وهذه بنود خطتها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مسئول يمني رفيع المستوى الاحد، أن الإمارات أبلغت الحكومة اليمنية الشهر الماضي (يونيو)، أنها تخطط لإلغاء دورها العسكري في اليمن بحلول نهاية هذا العام.
وقالت وكالة بلومبيرغ الامريكية إن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته" بسبب حساسية الأمر"، إن الخطة نوقشت خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك إلى أبو ظبي في يونيو الماضي.
وقال المسؤول إن معين عبد الملك أعرب عن مخاوفه بشأن الكيفية التي سيؤثر بها الانسحاب على الصراع في اليمن.
فيما أكد ممثل عن الأمم المتحدة للوكالة أن بعض القوات الاماراتية قد تم سحبها من مدينة الحديدة غرب اليمن، وسيستمر سحب بقية القوات من باقي المواقع.
واعلنت الامارات الايام الماضية سحب قواتها من اليمن في اطار ما اسمته اعادة انتشار وفقا لخطة تكتيكة.
في وقت يؤكد محللون عسكريون تحدثوا لمأرب برس بأن الامارات وان كانت قد اعلنت سحب قواتها في اليمن ؛ الا انها ما تزال تتحكم في المشهد العسكري باليمن عبر الاذرع العسكرية المليشياوية غير النظامية التي انشأتها في عدن ومحافظات اخرى محررة.
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