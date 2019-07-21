قطاع المرأة بوزارة الشباب ينظم دورة تدريبية في ريادة الأعمال بعدن

نظم قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن دورة تدريبية في ريادة الأعمال برعاية وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور .

وتهدف الدورة التي تشارك فيها (25) متدربة من منظمات المجتمع المدني العاملة بقطاع النسوي والتي تستمر خلال الفترة (21- 31يوليو 2019م )إلى تدريب المتدربات على مفاهيم ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الصغيرة وعلى كيفية إعداد خطة مشروع صغير .

وأكد نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه في كلمته، أن الوزارة تهتم بشريحتي الشباب والمرأة وتسعى لتمكين الشباب في مشروع اليمن الاتحادي وذلك من خلال التميز الايجابي لقطاع الشباب وتمكينهم سياسيا واقتصاديا.

وحث المشاركات في الدورة على الاستفادة الكاملة من الدورة وذلك بالتعرف على كيفية الوصول إلى المصادر المالية وكيفية عمل دراسة جدوى وإقامة مشروع ريادي.

من جهتها وكيلة وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة نادية عبدالله، قالت إن وزارة الشباب والرياضة قامت باستحداث قطاع المرأة في الوزارة نظرا لأهميته حيث يهتم هذا القطاع بالأنشطة الرياضية النسوية وتنمية المهارات والمواهب لفتيات والكشافة ..

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ولفتت إلى أن قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة يقيم هذه الدورة في مجال ريادة الأعمال وذلك من اجل إدخال المرأة في سوق العمل والتي تمكنها من إعداد مشروعها الخاص.

وأكدت أن الوزارة ستعمل على دعم المشاريع وكما ستعمل على تقديم مشاريعهن لمنظمات الدولية لكي يحصلن على دعم وتمويل لإقامة مشاريعهن.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور، أن جامعة عدن تعمل بظروف استثنائية وستستمر وذلك بفضل وجود قيادات نسوية تعمل بالعمل الأكاديمي والعلمي والريادي في هذا الصرح.. مشددا على جميع المشاركات الاستفادة القصوى من هذه المعارف والمفاهيم التي سوف تعطى لهم خلال تدريبهم في مجال ريادة الأعمال حيث تعتبر المشاريع الصغيرة هي أساس المشاريع الكبيرة التنموية فالتنمية هي أساس الاقتصاد وبها ينهض البلد.