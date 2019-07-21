حصري.. مليشيا الإصلاح تطرد مسؤولة من هيئة مستشفى الثورة بتعز

طردت مليشيا الحشد الشعبي لحزب التجمع اليمني للإصلاح، إخوان اليمن، الأحد 21 يوليو /تموز 2019، مسؤولة من هيئة مستشفى الثورة بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.

وأوضحت مصادر خاصة لمراسل "الخليج 365"، إن مسلحين يتبعون مليشيات حزب الإصلاح قاموا بطرد الدكتورة إيلان عبدالحق وكيلة المحافظة للشؤون الصحية والقائمة بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة من مكتبها في المستشفى واضطرت للعمل وتوقيع المذكرات وتخليص المعاملات للمرضى داخل حوش المستشفى.

الجدير ذكره أن الدكتورة إيلان من يوم تم تكليفها بالقيام بعمل رئيس الهيئة استطاعت فتح المستشفى وإعادة جميع أقسامه للعمل خاصة بعد الفوضى التي أحدثتها مليشيات حزب الإصلاح وإعتدائها على رئيس الهيئة الدكتور أحمد أنعم وطرده من مكتبه حيث أدى ذلك الإعتداء إلى إغلاق أكبر مؤسسة صحية داخل تعز.