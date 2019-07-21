محافظ الضالع يطلع على أوضاع مستشفى النصر وسير تنفيذ مشروعين خدميين

إطلع محافظ الضالع، اللواء الركن علي مقبل صالح، اليوم الأحد، على أوضاع مستشفى النصر العام .

وأستمع من مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، الدكتور محمد علي عبدالله، والمسؤولين في المستشفى إلى شرح حول الوضع العام للمستشفى وإحتياجاته الضرورية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وجرحى الحرب وإستهداف ميليشيا الحوثي الإنقلابية المتواصل للأحياء السكنية بالمحافظة، وأسباب إيقاف الدعم الذي وعدت به منظمة الصحة العالمية وتوقف نشاط منظمة أبطاء بلا حدود .

وحث محافظ الضالع، منتسبي المستشفى على مضاعفة الجهود وتقديم مالخدمات الطبية للمترددين على المستشفى من المرضى والجرحى .. موجهاً مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بمخاطبة منظمة الصحة العالمية لمعرفة أسباب توقف دعمها وحث أطباء بلا حدود لإستئناف نشاطها في المستشفى .

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وفي السياق، تفقد محافظ الضالع على سير الأعمال الجارية في مشروع مياة الصرف الصحي الممول من منظمة اليونبس بتكلفة 12 مليون دولار بالإضافة إلى مشروع رصف الشوارع الخلفية والفرعية للمدينة ومشروع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية وإعادة ترميم وتاهيل الشوارع الاسفلتية .

وشدد المحافظ على الجهة المنفذة الإلتزام سرعة تنفيذ وانجاز المشروع بالموعد المحدد بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفي وبحسب المواصفات والمعايير الهندسية ، كما وجه المشرفين و المهندسين في المشروع بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي اختلالات وعيوب في المشروع .

رافقه خلال الزيارات، وكيل أول محافظة الضالع، نبيل العفيف، ووكيل المحافظة لشؤون المديريات المحامي كمال عبيد حسين ومدير مكتب الاشغال العامة والطرق المهندس عبد الرحمن علي حمود وعددا من المسؤولين بالمحافظة .