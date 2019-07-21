انفلات أمني متصاعد.. مقتل مواطن برصاص مسلح في إب

لقي مواطن حتفه في محافظة إب وسط اليمن برصاص أحد المسلحين في ظل انفلات أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. وبينت مصادر محلية بأن مواطن يدعى "ياسين عبداللطيف مرشد القاسمي" قتل برصاص مسلح في مديرية المشنة وسط مدينة إب. وتأتي هذه الحادثة بعد مقتل وإصابة 14 مواطن خلال الأسبوع الماضي بعدد من البلدات والمناطق بمديريات محافظة إب. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية انفلات وفوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة في مختلف مديريات محافظة إب.

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