الحوثية تحيي جرائم أجدادها الإماميين بتحويل حصن إلى سجن

قالت مصادر محلية بمحافظة المحويت إن مليشيا الحوثي حولت أحد الحصون التاريخية في مركز المحافظة الى سجن لممارسة إرهابها بحق عشرات المختطفين من معارضيها.

وناشدت المصادر وزارتي الثقافة، وحقوق الإنسان بسرعة انقاذ حصن المصنعة التاريخي، الذي حولته المليشيا إلى سجن لمعارضيها من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ، إذ يقبع فيه عشرات المختطفين والناشطين والتربويين والسياسيين، يتعرضون فيه لشتى أنواع التعذيب، في سعي حوثـي لتدمير ممنهج للآثــار التاريخيــة اليمنية، الذي يتجسد في عداء الإمامة لحضارة وثقافة اليمن التاريخية.

وذكرت المصادر أن هذا يأتي بعد أن استكملت المليشيا من ترميمه، لتجدد ذكريات اجدادها الائمة كانوا يتخذونة سجن للقتل والتنكيل باليمنيين.

يأتي هذا بعد ان أمتلئت مراكز الشرطة وإدارات الأمن والسجون بالمختطفين من معارضي المليشيا السياسيين.

ويعد حصن المصنعة التاريخي الحصن المنيع ضمن قائمة أبرز المواقع التاريخية بالمحويت، ويطل على مركز المحافظة.