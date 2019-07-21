وكيل المهرة يناقش آلية توزيع قوارب الصيد المقدمة من مؤسسة كويتية

التقى وكيل أول محافظة المهرة الاستاذ مختار بن عويض الجعفري بممثلي مؤسسة ينابيع الخير الكويتية التي تعتزم دعم الصيادين بقوارب صيد سمكي الذين تعرضوا لأضرار إعصار لبان 2018م .

وناقش اللقاء - الذي حضره رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية م. عبدالناصر عويض كلشات - آلية توزيع القوارب على الصيادين المستحقين ، مشيداً بهذه الخطة لمؤسسة ينابيع الخير في توفير قوارب الصيد التي تخدم الصيادين وتساهم في تحسين مستواهم المعيشي والاقتصادي بعد أن فقدوا ممتلكاتهم ومعداتهم أثناء الإعصار.

وأكد الجعفري تسهيل مهمة المؤسسة وإنجاح مهمتها الإنسانية.

من جانبه استعرض رئيس هيئة المصائد السمكية جانب من الأضرار والخسائر التي تعرض القطاع السمكي جراء الإعصار ، مشيرا إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 100 قارب صيد ضمن مبادراته في التخفيف من معاناة الصيادين.

وكلف الوكيل الأول بن عويّض مكتب التخطيط والتعاون الدولي بعمل مصفوفة متكاملة باحتياحات قطاعات الصحة والسكان والتعليم والمياه بالإضافة إلى القطاع الخاص لرفعها للمؤسسة سعيا لتوفيرها حسب خططها وتدخلها في المحافظة .