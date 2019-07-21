مسؤول بالمهرة يؤكد أهمية النهوض بواقع المعاقين والاهتمام بهذه الشريحة

التقى وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي بمكتبه اليوم، رئيس جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً الأستاذ سالم مرزوق بلحاف وذلك لمناقشة عدداً من المواضيع المتعلقة بنشاط ومهام جمعية المعاقين ودورها في خدمة أعضائها.

وفي اللقاء، أشار الوكيل العبودي الى أهمية النهوض بواقع المعاقين والاهتمام بهذه الشريحة الهامة بهدف تنفيذ عدد من المشروعات التي تتناسب مع قدراتهم من خلال إيجاد البرامج التأهيلية والتدريبية والتعليمية لتمكينهم من الأعتماد على أنفسهم وجعلهم عناصر فاعلة في المجتمع.

وأكد الوكيل العبودي على دعم السلطة المحلية بقيادة محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت لكافة الأنشطة والبرامج التي توجه لخدمة ورعاية المعاقين ، منوهاً إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه المعاق في شتى جوانب الحياة.

ودعاء العبودي الى أهمية التخطيط والتنسيق لتمثيل شراكة كاملة بين السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً من أجل الاهتمام بهذه الشريحة التي تحتاج إلي كل الرعاية والاهتمام ، مؤكداً حرص السلطة المحلية على تأهيلهم وتنمية قدراتهم التعليمية والمهنية لدمجهم في المجتمع.

ومن جهتـه، شكر رئيس جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً بالمحافظة الأستاذ سالم بلحاف ، وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي على ما قدمـه من جهود في سبيل مساعدة الجمعية في شتى المجالات وتطوير قدرات المعاقين من ذوي الاحتجاجات الخاصة.