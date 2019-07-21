مسؤول بالمهرة يدشن الدورة العملية والتطبيقية لحجاج المحافظة

دشن وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان، الدورة العملية والتطبيقية لأداء مناسك الحج لحجاج المحافظة، والتي نظمها مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالمحافظة، برعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت وبالتنسيق مع جمعية الإبداع لتنمية المرأة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ففي فعالية التدشين التي حضرها نائب مدير مكتب الأوقاف والإشاد بالمهرة الأستاذ محمد الشاوش، عبر وكيل محافظ المهرة الشيخ صالح عليان، عن سعادته بتدشين الدورة العملية والتطبيقية لحجاج محافظة المهرة الذي يستعدون لتوجه إلى المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

وحث الحجاج على الاستفادة من الدورة والتعرف والاطلاع على مناسك الحج نظريا وتطبيقا.

وأشار إلى ان حجاج محافظة المهرة لهذا العام يبلغ 387 حاجا وحاجة، داعيا وزارة الأوقاف والإرشاد إلى زيادة حصة المحافظة في العام القادم.

وتمنى الوكيل عليان للحجاج التوفيق والسفر السعيد والعودة الحميدة والحج المقبول.

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وشكر مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة وجمعية الإبداع على إقامتهم وتنظميهم للدورة، وكل من ساهم في انجاحها.

من جانبها، قالت رئيسة جمعية الإبداع لتنمية المرأة، بصار مصبح، إن الحجاج سيتعرفون خلال الدورة التي تستمر يوم واحد على جميع مناسك الحج.

وأوضحت أن الدورة ستكون تطبيقية إضافة إلى محاضرات في الأمور الفقهية.

ووجهت الشكر إلى مكتب الأوقاف والإرشاد على تنظيم الدورة، كما شكرت مدرسة العيدروس على استضافتها للدورة.