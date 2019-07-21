الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

مدير عام البحوث والتدريب بالمهرة يلتقي محافظ المهرة بحكمومة الشباب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

التقى مدير عام مكتب البحوث والتدريب بمحافظة المهرة الاستاذ محمد أحمد بن شملان صباح اليوم السبت بمحافظ  المهرة في حكومة الشباب الاخ  علوي الحامد   في مقر مركز البحوث والتدريب بمدينة الغيضة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ناقش اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بالبحوث والتدريب وإسهام مكتب البحوث والتدريب في إجراء الدراسات التي من شأنها تعزيز وتطوير التعليم الأساسي والعام والعالي في المحافظة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية التدريب والتأهيل لفئة الشباب في مجال تنمية القدرات القيادية والتخطيط والبناء وتعزيز العمل الإداري والتنموي لدى الشباب.

وأكد مدير عام البحوث والتدريب على أهمية البرامج التدريبية من أجل إخراج جيل شبابي قادر على إدارة المحافظة ويسهم في بناء ونهضة الوطن بشكل عام. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام البحوث والتدريب بالمهرة يلتقي محافظ المهرة بحكمومة الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا