مدير عام البحوث والتدريب بالمهرة يلتقي محافظ المهرة بحكمومة الشباب

التقى مدير عام مكتب البحوث والتدريب بمحافظة المهرة الاستاذ محمد أحمد بن شملان صباح اليوم السبت بمحافظ المهرة في حكومة الشباب الاخ علوي الحامد في مقر مركز البحوث والتدريب بمدينة الغيضة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ناقش اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بالبحوث والتدريب وإسهام مكتب البحوث والتدريب في إجراء الدراسات التي من شأنها تعزيز وتطوير التعليم الأساسي والعام والعالي في المحافظة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية التدريب والتأهيل لفئة الشباب في مجال تنمية القدرات القيادية والتخطيط والبناء وتعزيز العمل الإداري والتنموي لدى الشباب.

وأكد مدير عام البحوث والتدريب على أهمية البرامج التدريبية من أجل إخراج جيل شبابي قادر على إدارة المحافظة ويسهم في بناء ونهضة الوطن بشكل عام.