وزير الداخلية يؤكد نجاح النقاشات مع الجانب السعودي في حلحلة كثير من الملفات

قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ان زيارته للسعودية ولقائه بعدد من المسئولين في المملكة، اثمرت عن حلحلة كثير من الملفات الأمنية والعسكرية والوصول إلى نتائج طيبة سوف يتم ترجمتها على أرض الواقع خلال الفترة القريبة القادمة.

وقال الميسري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) لدى وصوله العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، ان زيارته للسعودية كانت ناجحة وخاصة لقائه مع الأمير الفريق ركن فهد بن تركي وما جرى خلاله من مناقشة للملف الأمني في المحافظات المحررة.

وأكد الميسري حرص واهتمام الجانب اليمني على تعزيز التعاون الأمني المشترك مع السعودية ودول التحالف العربي، وكل ما من شأنه أن يسهم في تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة واستقرار الأوضاع الأمنية التي تعد الركيزة الأولى من ركائز استعادة عجلة التنمية وتشجيع الاستثمارات في تلك المحافظات .