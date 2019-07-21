ناشط: من يهاجمون الحضارم لا يستطيعون تغيير حقائق أزلية ومعاصرة

اعتبر الناشط عبدالله باوزير، اليوم الأحد، أن القضية ليست في من يهاجم الحضارم خصوصا واليمانية بشكل عام ومنهم من ينصب نفسه مؤرخ.
وأضاف باوزير في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "مثل هؤلاء لا يستطيعون تغيير حقائق أزلية ومعاصرة".
وتابع "وإن تجاهلوا إجابة سؤال نجيب الزامل ماذا فعل الحضارم ليغيروا 500 مليون إنسان في شرق آسيا فضلا عن جنوب شرق أفريقيا؟".
واختتم "مجرد سؤال تكمن فيه القضية ياحضارم".
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