إدارة التدريب والبحوث بديوان حضرموت تدشن البرنامج التدريبي "متميزون"

دشن صباح اليوم الأحد، البرنامج التدريبي النوعي الأول "متميزون" لإدارة التدريب والبحوث بديوان محافظة حضرموت بقاعة اتحاد النساء اليمن فرع حضرموت.

وفي مستهل البرنامج رحبت "مارينا الجوهي" بالأخوة المشاركين في هذا البرنامج الذي يأتي ضمن سلسة من الدورات النوعية لبرنامج (متميزون) لرفع قدرات العاملين في القطاع العام ،لمواجهة المشكلات والصعوبات التي تواجههم في سوق العمل المحلي مثمنا دور اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية في دعم هذه البرامج النوعية.

إلى ذلك تحدث د. سعيد عثمان العمودي وكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة عن أهمية هذا البرنامج المتميز الذي يأتي لرفع الوعي الوظيفي ومحاربة الفساد الإداري والتغلب على الأزمة الأخلاقية والاقنصادية التي أصبحت تواجه العديد من المجتمعات العربية.

وحثا الوكيل العمودي إدارة التدريب والبحوث ممثلة بالأستاذة/مارينا الجوهي إلى التكثيف من هذا البرامج النوعية التي تساهم في رسم الخطط الإستراتيجية والمستقبلية للنهوض بالعمل الإداري في القطاع العام بحضرموت.

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شاكراً دور إدارة التدريب والبحوث بديوان المحافظة على جهودها في خدمة القطاع العام وتوفير لهم هذه الفرص المتيميزة والتي من شأنه التغلب على المعوقات التي تواجههم في القطاع الوظيفي.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذا البرنامج االذي يحتوي على الكثير من الدورات المتميزة لتاهيل القطاع العام بساحل حضرموت.

ويشمل هذا البرنامج عشر دورات نوعية في الجانب الإداري والوظيفي للمرافق الحكومية بمشاركة مائتين وأربعين موظفا وموظفة تحت تدريب المدرب المعتمد م في القطاع العام على مستوى ساحل حضرموت.