حضرموت.. تدشين فعاليات برنامج التفوق الحياتي للشباب بالمكلا

دشن المهندس "محمد أحمد العمودي" وكيل محافظة حضرموت للشئون الفنية بفندق شاطئ الراحة بمدينة المكلا فعاليات البرنامج التدريبي التفوق الحياتي( 1)، والذي يقيمه صندوق تنمية المهارات بحضرموت وأكاديمية "أثر" للتدريب والتأهيل للشباب برعاية كريمة من اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، للفترة من 20 – 25 يوليو الحالي، ينفذه كل من المدربين "أمير يحي شحره وحمزة شحره".

وفي حفل التدشين أشار الوكيل العمودي إلى ضرورة التزام الشباب المشاركون بالبرنامج بالحضور والانضباط لأجل الاستفادة من المهارات الحياتية التي سيتلقونها خلال التدريب ليكون لهم أثر أعجابي بالمجتمع مشدداً على ضرورة سعي الشباب للبحث عن الوظيفة مشيراً إلى أن الشباب هم عماد المستقبل وبهم تنهض الأمم متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم القادمة .

من جانبها أعربت الأستاذة "رهام عمر بن همام" المدير العام لصندوق تنمية المهارات بحضرموت عن شكرها وتقديرها للسلطة المحلية بالمحافظة ومدير عام مديرية مدينة المكلا لدعمهم لهذا البرنامج التدريبي الذي يستهدف الشباب ويوهلهم لسوق العمل داعية المشاركون بالبرنامج الاستفادة القصوى من مخرجات البرنامج واكتساب الخبرات والمهارات الحياتية خاصة وأنهم سيتلقون مفاهيم جديدة تساعدهم في تغيير الذات والفكر مشيرة إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن البرامج التدريبية التي ينفذها صندوق تنمية المهارات لتأهيل الشباب في محافظة حضرموت ومساعدتهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم والرفع من مستواهم وخبراتهم العملية التي تساعدهم في الحصول على فرص عمل متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية .

ويتلقى المشاركون بالبرنامج عددٍ من المهارات الحياتية والتنمية البشرية ومهارات التفوق الحياتي التي تساعد الشباب في الرفع من قدراتهم وخبراتهم واكسابهم المعلومات الشخصية التي تؤهلهم لسوق العمل .

حضر حفل التدشين المهندس / عبدالسلام محمد بلجعد رئيس مؤسسة أثر التنموية والأستاذ / سعيد بن سميدع مسئول التدريب والتأهيل بصندوق تنمية المهارات بحضرموت .