مصرع العشرات وتدمير آليات عسكرية للمليشيا بغارات جوية غرب قعطبة

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع إن طيران التحالف استهدف تجمعات للمليشيا واليات عسكرية أدى الى مصرع العشرات وتدمير لألياتهم شمال المحافظة. وشهدت جبهة قعطبة وحجر خلال اسبوعين مصرع العشرات من المليشيا في مواجهات مع القوات المشتركة فيما دمر طيران التحالف اليات عسكرية في ذات الجبهتين. وذكرت المصادر أنه تم إنتشال جثث بعض المليشيا بدراجات نارية شوهدت وهي تقوم يإخلائهم من المواقع التي تم استهدافها، بينما لا تزال الكثير من الجثث متناثرة في أماكن القصف. وبالتزامن مع الغارات الجوية لمقاتلات التحالف، قصفت مدفعية الجيش الوطني والمقاومة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة مواقع الحوثيين شمال وغرب قعطبة ومناطق حجر.

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