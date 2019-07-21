جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم تنظم دورة تأهيلية بالمكلا (صور)

نظمت جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم مركز الإمام يعقوب الحضرمي للرواية والإتقان بمسجد الشهداء عصر السبت 20 يوليو 2019م الدورة العلمية التأهيلية الثالثة بعنوان ( القول المنير في علم أصول التفسير ) ضمن مشروع الدورات الصيفية العلمية قدمها الشيخ المقرئ / محمد بن سعيد بكران استعرض فيها تعريف علم أصول التفسير وأسماء القرآن ومعنى السورة والآية وتعريف المكي والمدني والحضري والسفري وأول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم ومعرفة سبب النزول بالإضافة إلى شرح مباحث المعاني المتعلقة بأحكام القرآن الكريم وكذلك ما خصص من الكتاب بالسنة وما خص من السنة بالكتاب وآداب وتلاوة القرآن الكريم وتفسير كل ما ورد في كتاب القول المنير في علم أصول التفسير تصنيف الشيخ العلامة إسماعيل بن عثمان الزين المكي وعناية الشيخ / صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي .

وتخللت الدورة التأهيلية العلمية بالنقاشات المستفيضة من قبل الحاضرين وقام الشيخ المقرئ محمد بن سعيد بكران بالرد على جميع اسئلة واستفسارات الحاضرين بالدورة العلمية .

وفي ختام الدورة قام المدير التنفيذي للجمعية الشيخ / سعيد باوزير ومقدم الدورة الشيخ المقرئ محمد بن سعيد بكرن بتوزيع الشهادات للمشاركين بالدورة العلمية .