وزير الاعلام يطالب بموقف دولي ضد ممارسات إيران الارهابية

طالب وزير الاعلام "معمر الارياني"، بموقف دولي ضد ممارسات ايران الارهابية وتهديداتها للمرات المائية. وذكر الارياني أن ممارسات النظام الايراني تجاوزت كل الخطوط الحمراء مؤكدا أن النظام في إيران أصبح أداة لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ككل. وقال الارياني في تصريح نشرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" ان اليمن عانت لسنوات من التدخلات والسياسات الايرانية الخبيثة وهاهو العالم بما فيه الدول الكبرى يكتوي بنيران وإرهاب هذا النظام المارق. Advertisements وأوضح أن تحذيرات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في العام 2013 من الدور الايراني المزعزع لأمن واستقرار اليمن والمنطقة ومساعيه تصدير الثورة الخمينية لدول المنطقة. ولفت الارياني إلى الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني من خلال استهداف السفن التجارية واختطافها وتشكيل مليشيات طائفية لإدارة حروب بالوكالة في المنطقة ومنها اليمن وتزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وطالب وزير الاعلام اليمني المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران.

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