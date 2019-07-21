بالصور.. الزبيدي يؤكد على الموقف الثابت للمجلس تجاه دعم دول التحالف العربي

التقى عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالسفير الفرنسي لدى اليمن، كريستيان تيستو.

وتناول اللقاء العديد من الملفات الشائكة المتعلقة بالأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في الجنوب، وفي محافظتي شبوة والضالع على وجه الخصوص، بالإضافة إلى مناقشة تطورات العملية السياسية وجهود الأمم المتحدة، لحلحلة الأوضاع ووقف الحرب، والانطلاق في تسوية سياسية شاملة.

وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، على الموقف الثابت للمجلس تجاه دعم دول التحالف العربي، والوقوف بجانبها، ومكافحة الإرهاب والمشاركة الفاعلة في عملية السلام، وضمان حقوق الجنوبيين كاملة من خلال مشاركتهم في المفاوضات القادمة.

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وأشاد الزُبيدي بجهود جمهورية فرنسا وحرصها على إحلال السلام في المنطقة، مؤكداً على أولوية المصالح الفرنسية في بلادنا، وداعياً الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ موقف إيجابي متقدم تجاه عدالة قضية الشعب الجنوبي وحقه في تحديد مستقبله السياسي، والعيش بسلام وأمان.

بدوره عبّر السفير الفرنسي عن سروره باللقاء وتقديره لمواقف المجلس الانتقالي الجنوبي، وقدرته على التعامل مع محتلف المواقف والملفات بكل عقلانية، مشيرا إلى أن هناك مرحلة سياسية جديدة، ويجب أن تستوعب المتغيرات الحالية.

حضر اللقاء، نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ محمد الغيثي.