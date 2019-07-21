المهرة.. وكيل المحافظة يتفقد مشروع الخط الناقل لمياه الغيظة بتمويل سعودي

تفقد وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي اليوم، ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبدالهادي القحطاني، ومدير مديرية الغيظة سالم سعيدان، سير العمل في مشروع الخط الناقل للمياه من حقل فوري إلى الجزع بمدينة الغيظة بتمويل من البرنامج السعودي.

وبحسب وكالة "سبأ" اطلع الوكيل العبودي، على الأعمال الجارية، مستمعاً من المختصين الى شرح مفصل عن ما تم إنجازه ، مشدداً على الالتزام بالمواصفات ومضاعفة الجهود لا نجاز المشروع في الزمن المحدد.

وثمن الوكيل جهود البرنامج السعودي في التنمية والإعمار وتحسين الخدمات الأساسية ، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تطوير البنية الأساسية لقطاع المياه وبما يسهم في توفيرها للمواطنين.

أوضح نائب مدير فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمهرة طارق الكندي، إن المشروع يشمل خزان أرضي سعة ( 1800 ) متر مكعب وخط ضخ طول ( 1800) م.ط، ومضخات طاردة وغرفة لمعدات الضخ وشبكة كهرباء لتشغيل الآبار مع ملحقاته ومولدات كهربائية ضمن المرحلة الأولى من مشروع توسعة وإعادة تأهيل مرافق مياه مديرية الغيظة.