شكرا لقرائتكم خبر عن داخلية الحوثي بالعاصمة تعلن اسماء المشائخ والقيادات الذين قتلوا في مواجهات عنيفة بعمران..| تعرف عليهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين في حكومة صنعاء غير المعترف بها القيادات والمشايخ الذين قتلوا امس السبت في مواجهات عمران. وقالت ان القتلى هم : حمير راشد عيظه المذعوري Advertisements وهادي حسين علي الشتوي، ومحمد حسين الشتوي وهو شيخ وقيادي حوثي تم تعيينه قائدا للاستخبارات العسكرية بعمران. وصالح يحيى القعود وإبراهيم أحمد وازعa

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